2020/07/19 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع، في قصر بغداد ،مساء اليوم الأحد، رؤساء الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، وقدم رئيس الوزراء للاجتماع برنامجي زيارتيه المرتقبتين للملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت”تقدم” نسخة منه، “اجتمع، في قصر بغداد مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال اجتماع للرئاسات الثلاث..



الكاظمي يقدم برنامجي زيارتيه الى السعودية وايران وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اجتماع للرئاسات الثلاث.. الكاظمي يقدم برنامجي زيارتيه الى السعودية وايران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اجتماع للرئاسات الثلاث.. الكاظمي يقدم برنامجي زيارتيه الى السعودية وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).