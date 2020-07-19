رئيس مجلس النواب يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

2020/07/19 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم بغداد

أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي ان الاخير "اجرى اتصالين هاتفيين للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت، مع كلٍّ من ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم؛ للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمنياته "بموفور الصحة والسلامة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

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