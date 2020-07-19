2020/07/19 | 20:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون يحذرون من فتح المدارس للأطفال ويؤكدون ان أمانهم (زائف) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يحذرون من فتح المدارس للأطفال ويؤكدون ان أمانهم (زائف)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يحذرون من فتح المدارس للأطفال ويؤكدون ان أمانهم (زائف)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).