2020/07/19 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد شددت الرئاسات الثلاث، الاحد، على ضرورة توفير المستلزمات الصحية لمواجهة كورونا، وتجاوز الازمة المالية وانعاش الاقتصاد وتامين الخدمات ومواصلة الحرب على الارهاب، اضافة الى اهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الى كل من ايران والسعودية والتأكيد على اهمية تطوير العلاقات الخارجية.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “كل من رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات الثلاث تناقش الاوضاع الصحية والمالية والامنية وزيارة الكاظمي لايران والسعودية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسات الثلاث تناقش الاوضاع الصحية والمالية والامنية وزيارة الكاظمي لايران والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).