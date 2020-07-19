الرئاسات الثلاث “تستبق” جولة الكاظمي الخارجية باجتماع “ثلاثي”.. وهذه المحاور على الطاولة

2020/07/19 | 20:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد استبقت الرئاسات الثلاث في العراق الجولة الخارجية المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعقدها اجتماعا ثلاثيا فيما بينها، مؤكدة ان تعاون العراق مع الاشقاء سيساعده في إعادة البناء وتحسين الاقتصاد.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، تابعته “يس عراق”: ان الأخير استقبل في قصر السلام مساء اليوم الاحد، رئيس مجلس […]

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