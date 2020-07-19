وزارة الشباب والرياضة تنفي اتخاذ أي اجراء بحق الشركات المنفذة للملاعب

2020/07/19 | 20:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفت وزارة الشباب والرياضة الانباء التي تحدثت عن اتخاذ اجراءات سحب العمل بحق الشركة المنفذة لملعب النجف الدولي او أي ملعب اخر والتي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية ، داعية الجميع الالتزام بمعايير المهنية والمصداقية في التعاطي مع الانباء واعتماد مصادر الخبر الرئيسية من مصدر المعلومة في وزارة الشباب والرياضة فقط وعدم ترويج ما لا يمت للحقيقة بـ صلة.وفي الوقت نفسه فإن وزارة الشباب والرياضة تعاملت بمنتهى الشفافية مع ما نشر عبر وسائل الاعلام بشأن مشروع ملعب النجف الدولي وتم تشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ما يحصل وتقييمه ولن يتم اتخاذ أي اجراء إلا عقب انتهاء عملها ومعرفة توصياتها بشأن ذلك..

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