2020/07/19 | 20:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني: إيران جارة مهمة للعراق وكوردستان ولن ننسى دعمها للإقليم

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