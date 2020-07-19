الشهداء النيابية تدعو للاسراع  في اعلان نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال هشام الهاشمي

2020/07/19 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية النائب هدار بارزاني، اليوم الاحد، الحكومة الى الاسراع باعلان نتائج التحقيقات الخاصة بجريمة اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.وقال بيان لمكتب النائبة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية النائب هدار بارزاني شاركت في وقفة الاستنكار والتأبين التي نظمها اصدقاء …

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