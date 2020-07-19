2020/07/19 | 20:41 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ 130 يوما.. كوبا تخلو من الإصابات الجديدة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 130 يوما.. كوبا تخلو من الإصابات الجديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 130 يوما.. كوبا تخلو من الإصابات الجديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).