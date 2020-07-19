لأول مرة منذ 130 يوما.. صفر إصابات جديدة بكورونا في كوبا

2020/07/19 | 20:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لأول مرة منذ 130 يوما، أعلنت السلطات الصحية في كوبا عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وفي خطوة رمزية، خلع رئيس قسم علم الأوبئة التابع لوزارة الصحة الكوبية، فرانسيسكو دوران، أثناء موجز صحفي متلفز عقده اليوم الأحد، كمامته أثناء الإعلان عن هذه النتيجة الإيجابية، وذلك بعد أن فعل نفس […]

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