الحشد الشعبي: قطعنا الطريق على داعش في اخذ الاتاوت من مزارعي محافظتين

2020/07/19 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي، الاحد، قطع الطريق على تنظيم داعش في اخذ الاتاوات من مزارعي محافظتين.وقال مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مزارعي محافظتي كركوك وصلاح الدين قاموا بتسويق مئات الاف من الاطنان من محصول الحنطة لمراكز وزارة التجارة مؤكدا بان مخططات داعش الارهابي في اضرام […]

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