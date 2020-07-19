برلمان كوردستان يبحث مصير 5 ملايين دولار خاصة باربيل عاصمة السياحة العربية

2020/07/19 | 20:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الاحد، ان لجنة النزاهة البرلمانية عقدت اجتماعا مع رئيس هيأة النزاهة في الإقليم احمد انور لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالقضاء على الفساد المالي والاداري في الإقليم.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بإشراف من رئيستها شيرين امين وبحضور نائب رئيسها وأعضائها ومستشاريها استقبلت رئيس هيأة النزاهة في اقليم كوردستان احمد انور.

واشار البيان الى ان الاجتماع عقد في قاعة اللجنة وبناء على طلب من لجنة النزاهة في البرلمان وتم خلاله بحث التقرير السنوي لهيأة النزاهة وخصوصا تقرير عام 2019، لافتا الى ان اعضاء اللجنة طرحوا آراءهم وملاحظاتهم.

واضاف ان قسما آخر من الاجتماع خصص لبحث مسألة الخمسة ملايين دولار التي تم تخصيصها لاربيل "عاصمة السياحة العربية" لسنة 2014 حيث كانت هنالك خلال المدة السابقة مجموعة من الآراء والملاحظات بشأن شكل وكيفية صرف هذا المبلغ، الا ان الملف تم غلقه من قبل هيأة النزاهة.

وتابع انه جرى خلال اللقاء بحث اسباب غلق هذه القضية من قبل مدير تحقيق هيأة النزاهة في اربيل ، لذلك من المقرر ان تقوم اللجنة في الاجتماع القادم باصدار القرارات والتوصيات وتوجيهها الى هيأة النزاهة، لافتا الى انه من هذا المنطلق اعلن مدير التحقيق استعداده لشرح تفاصيل مضمون الملف.

ونوه البيان الى انه في نهاية اللقاء تم طرح عدد من المسائل المتعلقة بالفساد وهدر ثروات البلد والتي من المتوجب على الجميع التعاون من اجل تقليل والقضاء على الفساد في اقليم كوردستان.

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