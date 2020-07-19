وزارة الشباب والرياضة تعلق على أنباء سحب العمل من الشركات المنفذة للملاعب

2020/07/19 | 20:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد نفت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، الانباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتخاذ اجراءات سحب العمل بحق الشركة المنفذة لملعب النجف الدولي او أي ملعب اخر والتي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان"وزارة الشباب والرياضة تعاملت بمنتهى الشفافية مع ما نشر عبر وسائل الاعلام بشأن مشروع ملعب النجف الدولي وتم تشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ما يحصل وتقييمه ولن يتم اتخاذ أي اجراء إلا عقب انتهاء عمل اللجنة التحقيقية ومعرفة توصياتها بشأن ذلك".ودعت الوزارة الجميع، الى"الالتزام بمعايير المهنية والمصداقية في التعاطي مع الانباء واعتماد مصادر الخبر الرئيسية من مصدر المعلومة في وزارة الشباب والرياضة فقط وعدم ترويج ما لا يمت للحقيقة بصلة".

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