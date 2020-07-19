رغم المخاطر .. قرار إعادة فتح المولات والمطارات وإلغاء الحظر بعد العيد يمهد ضمنيًا لتطبيق

2020/07/19 | 20:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد حذر طبيب عراقي من اساءة التعامل مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الاخيرة الخاصة باعادة فتح المولات والمطارات والغاء الحظر الشامل بعد العيد فيما رد على تساؤلات بشأن حقيقة توجه العراق نحو تطبيق استراتيجية مناعة القطيع بعد القرارات الاخيرة.وقال استشاري طب الأسرة - د.علي أبو طحين إن " عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا ما زال مرتفعاً لكنه مستقر بحدود الألفين والوفيات في تراجع في العراق والعالم لكن الأرقام عالية ونحن الآن ضمن الدول العشرين الاعلى حصيلة يومية".واضاف ان "العراق تعدى الصين ومصر بعدد الإصابات الكلي والخطر داهم والازمة ستطول ولا سبيل سوى بالتزام الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي".واشار الى أن "قرار إعادة فتح المولات والمراكز التجارية يجب أن يرافقه تشديد على التزام اجراءات الوقاية والا فأن الموضوع سيتحول لخطر كبير، يجب إيجاد العديد من منافذ التهوية والتشديد على مسألة التباعد الاجتماعي داخل المولات".ولفت الى انه "أين ما وجد ازدحامات يحدث خطر العدوى، لكن التركيز على إغلاق العيادات الخاصة بقرار حكومي وفتح المحولات مستغرب لانه في الحالتين ان لم يطبق التباعد الاجتماعي فأن المرض سينتقل".ورأى إن "الحظر الشامل ضروري لكن هناك جنبة اقتصادية ولا يمكن الاستمرار به لاعتبارات كثيرة خاصة ما يتعلق منه بمعيشة الكثير من الناس".وعلق أبو طحين على قراراات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بالتحذير من أن "التعايش مع كورونا في العراق عبر تخفيف اجراءات الوقاية لا يعني انه بدأ بتنفيذ استراتيجية مناعة القطيع والتي تسمح باصابة 70% من افراد المجتمع ليكتسب مناعة".وبين ان "تطبيق ذلك يحتاج لفترات طويلة وهو لا يعني الاستسلام للفيروس وترك الكمامة والتباعد الاجتماعي لإن الوضع سيتسبب بتسجيل اعداد مهولة من الاصابات وامتلاء المستشفيات ولا يمكن حينها استيعاب هذه الإعداد".وزاد "تطبيق مناعة القطيع تسبب بخسائر بشرية كبيرة في بعض الدول وفشل فيها ودول أخرى استمرت بتطبيقه رغم الخسائر".وكانت لجنة الصحة والسلامة الوطنية قررت الخميس الماضي ، السماح باعادة فتح المولات مع تطبيق اجراءات وقائية مشددة والسماح بعودة الحركة في المطارات اعتباراً من يوم 23 تموز الجاري ، فضلاً عن وضع امكانية رفع الحظر الشامل بعد عيد الاضحى.ومنذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي يسجل العراق معدل اصابات يومي لا يقل عن 2000 حالة ، وسجلت اعلى حصيلة بتاريخ 10 تموز الجاري وبلغت 2848.وكانت اعلى حصيلة وفيات حدثت في 26 حزيران الماضي وبلغت 122 حالة ، فيما سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة شفاء في 14 تموز الجاري وبلغت 3784 متعافٍ.

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