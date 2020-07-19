2020/07/19 | 20:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة hنهى برشلونة، اليوم الأحد، بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020، بفوز عريض على ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة.وحصد برشلونة في ختام هذا الموسم 82 نقطة، بفارق 4 نقاط متأخرا عن ريال مدريد، الذي لديه مباراة اليوم أمام ليجانيس.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن هذا الموسم هو الأسوأ لبرشلونة من ناحية جمع النقاط منذ 11 عاما.ويعتبر موسم 2008/2009 هو أقل موسم جمع فيه برشلونة نقاط حتى الموسم الحالي برصيد 67 نقطة.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يودع الليغا بخماسية ألافيس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يودع الليغا بخماسية ألافيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).