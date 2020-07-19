رئيس اقليم كردستان خلال لقائه ظريف: إيران جارة مهمة للعراق والإقليم

2020/07/19 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

عدّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، إيران جارة مهمة للعراق والإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي يزور اربيل ، بعد جولة مباحثات في بغداد.

وقال بارزاني "نحن في اقليم كوردستان ننظر باهمية إلى العلاقات مع دول الجوار، كما أن ايران تعتبر جارة مهمة للعراق والإقليم الذي لن ينسى ابدا دعمها.

وأضاف انه بحث مع ظريف الأوضاع السياسية في المنطقة، كما بحث تأثير جائحة كورونا على المنطقة والحركة التجارية.

من جانبه قال ظريف، "الاقليم والعراق بكل مكوناته مهم لنا، نريد ان تكون لنا علاقات صداقة مع العراق الذي ننظر باهمية إلى دوره في المنطقة".

واضاف، "لدينا علاقات جيدة مع الشعب الكوردي، وعلاقات تجارية واقتصادية مع الاقليم والعراق ونتطلع الى تطويرها، ووباء كورونا لم يؤثر على هذه العلاقة لأن الحركة التجارية لم تتوقف، نتطلع الى تطوير العلاقات في جميع المجالات وبالأخص في مجال الطاقة".

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