السامرائي: إعادة سيناريوهات التأزيم والتهجير وتجريم مكون بأكمله لن تحل مشاكل البلاد

2020/07/19 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، إن إعادة سيناريوهات التأزيم والتهجير وتجريم مكون بأكمله لن تحل مشاكل البلاد فيما شدد على ضرورة عدم التهرب من حصر السلاح بيد الدولة.

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "إعادة سيناريوهات التأزيم والتهجير وتجريم مكون بأكمله وترسيخ الوهم بأنه وحش يجب القضاء عليه بأي ثمن، كل هذا لن يحل مشاكل البلاد".

وأضاف السامرائي أن تلك "محاولة للتهرب من الاستحقاق الجاد بضرورة الانصياع للقانون وحصر السلاح بيد الدولة وأن يتولى الجيش مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد".

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بيان

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وقال بارزاني "نحن في اقليم كوردستان ننظر

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وقال

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وقال الفايز في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "زيارة وزير الخارجية ا

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