الصحة النيابية تعلق على دعوات إعادة فتح الجوامع والمراقد الدينية امام المواطنين

2020/07/19 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الصحة النيابية، عبد عون العبادي، الأحد (19 تموز 2020)، إن قرار إعادة فتح الجوام والمراقد الدينية، مرتبط باللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خطر فيروس كورونا لا يزال قائما في العراق، وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أو الاجراءات الوقائية سيؤدي إلى عودة ارتفاع اعداد الاصابات بشكل كبير"، مبينا أن "قرار اعادة فتح الجوامع والمراقد الدينية مرتبط باللجنة العليا للصحة والسلامة".

واضاف أن "مهام لجنة الصحة النيابية هو رفع التوصيات والمقترحات التي تراها مناسبة لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيقها يقع على عاتق الجهات التنفيذية".

وتابع العبادي أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة تنظر إلى مصلحة المواطن قبل كل شي بالتالي لن تقدم على أي قرار قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس".

وكانت الحكومة العراقية، اصدرت الخميس (16 تموز 2020)، بياناً تضمن قرارات لللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن حظر التجوال واعادة فتح المولات والمطارات فيما لم تشر فيه الى اعادة فتح دور العبادة.

وقالت اللجنة في البيان الذي نشرته صفحة الحكومة العراقية الرسمية على موقع فيس بوك إنها قررت "تقليص ساعات حظر التجول لتبدأ من الساعة 9:30 مساءً حتى 6.00 صباحاً اعتباراً من الأحد المصادف 19 تموز ورفع حظر التجول بشكل تام بعد عطلة عيد الأضحى".

واضافت انها قررت السماح بإعادة فتح المولات ومراكز التسوق شريطة أن يتم الالتزام بتدابير الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي والسماح بإعادة فتح مطارات العراق اعتباراً من 23 تموز الجاري".

وأكدت اللجنة ايضاً انها قررت السماح بإعادة فتح معابر المنذرية وسفوان والشيب الحدودية امام التبادل التجاري

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي، وأكدت مجددًا ان مرض وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وحثت جميع المواطنين على مواصلة اتباع الإرشادات الصحية الرسمية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم والمجتمع.

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