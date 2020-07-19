2020/07/19 | 20:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الوفد الحكومي العراقي برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض بزيارة رسمية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد العراق برئاسة علاوي يصل إلى الرياض ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد العراق برئاسة علاوي يصل إلى الرياض ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).