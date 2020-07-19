الشباب والرياضة تنفي اتخاذ أي إجراء بحق الشركات المنفذة للملاعب

2020/07/19 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، اتخاذ أي إجراء بحق الشركات المنفذة للملاعب.

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