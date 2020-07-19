المغرب ينتقل إلى مرحلة ثالثة من تخفيف قيود ردع كورونا

2020/07/19 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأحد عن انتقال البلاد إلى المرحلة الثالثة من خطة تخفيف القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت الحكومة المغربية في بلاغ أصدرته اليوم أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة سينطلق اعتبارا من يوم غد الأحد، مشيرة إلى هذا القرار يأتي “بناء على على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري […]

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