الصحة تكشف حقيقة اللقاح الصيني الاماراتي وتعلن عن اخبار سارة قبل نهاية هذا العام

2020/07/19 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، ما اشيع عن وصول اللقاح الصيني الاماراتي الى العراق في بداية شهر ايلول المقبل، مؤكدة ان هناك اخبار سارة في احتمالية انتهاء عملية الصنع قبل نهاية هذا العام.وابدت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “استغرابها للتصريحات التي صدرت من بعض الاخوة الاطباء من خلال القنوات الفضائية وقنوات …

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