نادي زاخو يتسلح للدوري العراقي بجملة تغييرات ومحترفين

2020/07/19 | 21:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال هوشيار دوبرداني مدير اعلام نادي زاخو لكرة القدم ان ادارة النادي قامت باستعدادات مبكرة هذا الموسم من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين وكادر التدريب.

واضاف دوبرداني لوكالة شفق نيوز.



ان ادارة النادي تعاقدت مع المدرب العراقي احمد صلاح لقيادة تدريب الفريق وكذلك وقعت عقودا مع ثمانية لاعبين مثلو المنتخب العراق وكذلك نادي الشرطة والزوراء والقوة الجوية.

واكد مدير اعلام نادي زاخو ان الادارة النادي وقعت عقودا مع لاعبين محترفين من سوريا وليبيا وهناك مفاوضات مع اثنين اخرين من برازيل ونيجيريا .

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قام بإلغاء الدوري الممتاز 2019-2020 بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا، دون تحديد الفريق الفائز، وسيبدأ منافسات الموسم الجديد في 20.9.2020

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