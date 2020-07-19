هزة أرضية بقوة (3،5 ) تبعد (10) كم عن محافظة السليمانية

2020/07/19 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة النقل ، اليوم الأحد ، ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت مساء اليوم الاحد ند الساعة (7:04:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد (10) كم جنوب غرب دربندخان في محافظة السليمانية .وبين تقرير الهيئة :ان قوتها بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر ، مشيرا، سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى.ودعا التقرير : المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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