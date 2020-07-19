لم تعرف صفتهما ..نبيل جاسم و مشرق عباس في اجتماع الكاظمي بشبكة الاعلام العراقي

2020/07/19 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له، أن "الكاظمي استقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والإعلامي "نبيل جاسم".ولم يكشف البيان الصفة التي استقبل بها الاعلامي نبيل جاسم والذي سبق له ان اعتذر عن مهمة رئاسة المؤسسة المذكورة.وظهر في الاجتماع أيضا الصحفي مشرق عباس الذي عرف خلال فترة التظاهرات بدعمه للمتظاهرين.

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