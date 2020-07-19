وصول الوفد العراقي الى الرياض

2020/07/19 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصل الى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية علي علاوي.وضم الوفد وزراء التخطيط،والنفط ،و النقل،و الكهرباء وتأتي زيارة الوفد العراقي لعقد اجتماع مجلس التنسيق الوزاري ( السعودي – العراقي ) والتمهيد لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض والمقررة غدا الاثنين.

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