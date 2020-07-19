جمهور الفصائل “يحتفل” بسقوط القذائف بساحات ترابية في الخضراء: منظومة السفارة “عاطلة”!

2020/07/19 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد احتفل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير “فصائل المقاومة”، اليوم الأحد، بما وصفوه “فشل” منظومة دفاع السفارة في صد وابعاد القذائف الصاروخية التي اطلقت صوب المنطقة الخضراء ظهر اليوم.لو شاديلكم راوتر ثلاثي ومقوين النت بالسفارة احسن الكم من هل خسارة مال السيرام الي طلع لايهش ولا ينش#السيرام_عطل_بطل #جرف_الصخر — […]

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