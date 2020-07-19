2020/07/19 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الشرطة في محافظة البصرة، اليوم الاحد، القبض على شخصين كان بحوزتهما أسلحة وأعتدة مختلفة في قضاء شط العرب بالمحافظة.وقال المصدر في حديث صحفي، ان “قوات الشرطة في محافظة البصرة، تمكنت من ألقاء القبض على شخصين كان بحوزتهما أسلحة وأعتدة مختلفة في قضاء شط العرب”.واوضح، انه “وفق معلومات أستخبارية دقيقة تم خروج …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين وضبط أسلحة وأعتدة في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين وضبط أسلحة وأعتدة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخصين وضبط أسلحة وأعتدة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).