2020/07/19 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير دفاع العراق الأسبق سلطان هاشم “يفوت الفرصة” على حبل الإعدام.. ويتوفى بسكتة قلبية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير دفاع العراق الأسبق سلطان هاشم “يفوت الفرصة” على حبل الإعدام.. ويتوفى بسكتة قلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).