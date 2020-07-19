الصحة “غاضبة” من تصريحات أطباء بشأن وصول لقاح كورونا إلى العراق

2020/07/19 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، استلامها علاج لفيروس كورونا المستجد من الامارات العربية المتحدة، فيما كشفت عن تطورات جديدة حول تصنيع اللقاح .وقالت الوزارة في بيان، انها تعرب عن استغرابها من التي صدرت من بعض الاخوة الاطباء من خلال القنوات الفضائية وقنوات التواصل الاجتماعي بان ما يسمى باللقاح الصيني […]

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