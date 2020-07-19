ظريف خلال لقاء بارزاني : جائحة كورونا لم تؤثر على العلاقة والتجارة مع الاقليم

2020/07/19 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكدّ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، إيران جارة مهمة للعراق والإقليم.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي يزور اربيل ، بعد جولة مباحثات في بغداد.وقال بارزاني "نحن في اقليم كردستان ننظر باهمية إلى العلاقات مع دول الجوار، كما أن ايران تعتبر جارة مهمة للعراق والإقليم الذي لن ينسى ابدا دعمها.وأضاف انه بحث مع ظريف الأوضاع السياسية في المنطقة، كما بحث تأثير جائحة كورونا على المنطقة والحركة التجارية.من جانبه قال ظريف، "الاقليم والعراق بكل مكوناته مهم لنا، نريد ان تكون لنا علاقات صداقة مع العراق الذي ننظر باهمية إلى دوره في المنطقة".واضاف، "لدينا علاقات جيدة مع الشعب الكردي، وعلاقات تجارية واقتصادية مع الاقليم والعراق ونتطلع الى تطويرها، ووباء كورونا لم يؤثر على هذه العلاقة لأن الحركة التجارية لم تتوقف، نتطلع الى تطوير العلاقات في جميع المجالات وبالأخص في مجال الطاقة".ا

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