هزة أرضية بقوة (3،5 ) تضرب السليمانية (صورة)

2020/07/19 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية ، اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية تبعد (10) كم جنوب غرب دربندخان في محافظة السليمانية. وقالت الهيئة في تقرير حصلت “تقدم” على نسخة منه، ان ” لمراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت مساء اليوم الموافق 19/7/2020 عند الساعة (7:04:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد …

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