الزراعة تنفي السماح باستيراد الدواجن وتؤكد أنها تدخل بطريقة غير قانونية

2020/07/19 | 21:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

نفت وزارة الزراعة العراقية منحها إجازات استيراد لمنتجات الدواجن.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان صحفي، إن هناك خلط في الأوراق بشأن سماح الوزارة باستيراد الدجاج من دول الجوار خلال الاشهر الماضية وبملايين الدولارات، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأضاف النايف أن الوزارة لم تمنح إجازات استيراد لمنتجات الدواجن من الدجاج الحي والمجزور وبيض المائدة منذ أكثر من عام؛ تنفيذا لقرارات حكومية وبرلمانية من أجل حماية المنتج المحلي.

وبيّن المتحدث أن جميع شحنات الدواجن التي تدخل البلاد هي بطرق غير قانونية، وقد تكون عبر منافذ غير رسمية، داعيا الأجهزة الأمنية ذات العلاقة إلى حماية المنافذ، ومنع دخول مواد ممنوعة من الاستيراد من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي.

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