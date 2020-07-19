تلفزيون الناصرية: وفاة وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم في سجن الحوت

2020/07/19 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افادت مصادر صحفية في محافظة ذي قار، مساء اليوم الاحد، بتعرض وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الى از...





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