2020/07/19 | 21:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم في سجن الحوت

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