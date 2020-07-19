2020/07/19 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستئناف نينوى تصدر توضيحاً بشأن قضية إغتصاب الفتاة القاصر إندلاع حريق بمولدة كهرباء وعدد من العجلات وسط بغداد بغداد – عبد اللطيف الموسوي إندلع حريق بمولدة كهرباء وعدد من العجلات قرب مستشفى العلوية في الكرادة ببغداد.وقال شهود عيان إن (حريقا اندلع في مولدة كهرباء واربع عجلات قرب مستشفى العلوية في منطقة الكرادة) وأضاف أن (شخصا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندلاع حريق بمولدة كهرباء وعدد من العجلات وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندلاع حريق بمولدة كهرباء وعدد من العجلات وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).