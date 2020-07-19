2020/07/19 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد مع الأمل – كاظم المقدادي منذ عقود..وقلمي مسخر، لنقد كل ما اراه من مظاهر سلبية، واجراءات قمعية، وكنت مدافعا عن حقوق المواطن..وتلكم هي اخلاقيات، وشرف، ومواثيق المهنة التي امنا بها..مذ كنا طلبة على مقاعد الدراسة الجامعية.ومن واجبي..ان اترك نافذة الامل مفتوحة، فلم اسلك سلوكا نقديا باتجاه واحد..فكانت الاشادة ببعض […]

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