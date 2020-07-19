2020/07/19 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من العجائب..يوم وطني للآيس كريم محسن حسين بيروت ونحن في العراق مازلنا منذ 17 عاما بدون يوم وطني فان العديد من دول العالم تحتفل في 22 من تموز من كل عام باليوم الوطني للأيس كريم.فرغم وباء الكورونا فان المحتفلين وخاصة في امريكا يتناولون مع الأصدقاء والإقارب الآيس كريم في هذا الفصل الحار من […]

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