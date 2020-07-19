2020/07/19 | 22:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت مصادر اعمية ان وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم توفي اليوم في احدى مستشفيات الناصرية.وقالت المصادر ان هاشم أصيب بنوبة قلبية ونقل الى مستشفى امراض القلب في الناصرية ، حيث توفي هناك.ولم يتسن لـ(المستقلة) تأكيد الخبر من مصادر رسمية حتى الان.يذكر ان سلطان هاشم أحمد محمد الطائي من مواليد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).