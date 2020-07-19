وزارة الصحة تنفي وصول ما يسمى باللقاح الصيني الإماراتي إلى العراق في أيلول المقبل

2020/07/19 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، وصول ما يسمى باللقاح الصيني الإماراتي إلى العراق في أيلول المقبل.

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