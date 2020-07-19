هل تأكيد العلمانية يمثل عقبة أمام التسامح الديني؟ - زهير الخويلدي

2020/07/19 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " التسامح وحده يمكن أن يعيد توحيد أولئك الذين فرقتهم المذاهب الدينية والأحزاب السياسية"يبدو أن الخيار المتبقي أمام العالم العربي من أجل الخروج من النفق المظم الذي أحدثه الاستعمار هو تأكيد العلمانية في الحياة المجتمعية عن طريق التمييز بين الجانب العقدي الجماعي والتصور البشري للحياة.



كما تواجه هذه الفكرة مجموعة من التحديات التي تصدر عن السلطة السياسية التقليدية وعن الحكم الشمولي العسكري ويتم تدع ......





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