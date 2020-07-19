أرض الأرواح: رؤى قبيلة كوز عن الخليقة والطوفان والموت والحياة - كلكامش نبيل

2020/07/19 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل لأهداف أنثربولوجية، أتممتُ قراءة كتاب "حكايات قبيلة كوز" وهي من قبائل هنود أميركا الشمالية.



الحكايات مكتوبة بدون تحرير كما جمعها ليو يواكيم فراختنبيرغ وترجمها خالد الجبيلي.



بدت الحكايات بالنسبة لي مشتتة ومروية بطريقة طفولية في الغالب تخلو من الحبكة والتشويق.



تتعلق بعض القصص بزواج البشر والحيوانات وتحولات البشر إلى حيوانات كما في كتاب مسخ الكائنات للشاعر الروماني أوفيد – ولكن بنسخة بدائية – فضلاً ع ......





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