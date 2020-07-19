دراسة: كورونا خفض متوسط ​​العمر المتوقع للرجال والنساء بمقدار عامين

2020/07/19 | 22:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، خفضت متوسط ​​العمر المتوقع للرجال والنساء بمقدار عامين.ويقول باحثون من جامعة أوكسفورد، إن فيروس كورونا قد أعاد متوسط العمر المتوقع في بريطانيا إلى مستويات عام 2008، وفرض مزيدا من الأعباء على قطاع الصحة.وأظهرت الدراسة، أن الوباء خفض العمر المتوقع للنساء من 83.5 […]

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