2020/07/19 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وفاة وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد إثر أزمة قلبية

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