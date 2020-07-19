وصول وفد عراقي رفيع الى الرياض قبيل زيارة الكاظمي

2020/07/19 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبيل يوم من زيارة رئيس الوزراء العراقي الى السعودية… وصل إلى الرياض وفد عراقي وزاري رفيع لعقد سلسلة اجتماعات تمهيدية للبحث في الملفات التي سيناقشها الكاظمي.

وضم الوفد العراقي وزراء المالية والنفط والتخطيط ووزراء الصحة والكهرباء إضافة الى زيري الزراعة والشباب وبرفقة عدد من الموظفين الرفيعين في الحكومة العراقية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.

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