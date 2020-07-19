الكاظمي يستعرض لرئيسي الجمهورية والبرلمان برنامج زيارته للرياض وطهران

2020/07/19 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الرئاسات الثلاث أهمية العلاقات ما بين العراق والسعودية وإيران بما يعزز سبل التعاون البنّاء في مختلف المجالات، وخلق بيئة إقليمية قائمة على حسن التفاهم ومراعاة السيادة الوطنية.

‌‎جاء ذلك جلال اجتماعات للرئاسات الثلاث حيث تم التشديد على أهمية مواصلة الجهات الصحية لتوفير مستلزمات العلاج والفحوصات، وتطوير الإمكانات المتاحة للمستشفيات وأماكن العزل الصحي، كما تم البحث بالسبل الممكنة لتجاوز انعكاسات الوضع المالي الحالي على حياة المواطنين،هذا وثمن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ وضبط إجراءات العمل فيها واجتثاث الفساد والمفسدين وبما يحفظ المال العام والاقتصاد الوطني ويؤكد سيادة الدولة وقوة القانون.

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