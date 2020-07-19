تشيلسي يعبر إلى نهائي كأس الأتحاد الانكليزي على حساب مانشستر يونايتد

2020/07/19 | 22:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز تشيلسي على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، ليتأهل الفريق اللندني لمواجهة جاره أرسنال في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.سجل ثلاثية تشيلسي أوليفييه جيرو وميسون مونت وهاري ماجواير بالخطأ في مرماه بالدقائق 45+11 و46 و74، بينما أحرز برونو فرنانديز الهدف الوحيد للمانيو من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

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