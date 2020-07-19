كربلاء تجري فحوصات للاعبين الرياضيين للتأكد من سلامتهم من الفيروس

2020/07/19 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..عقدت مديرية شباب ورياضة كربلاء، مساء الاحد ، اجتماعا ضم مسؤولي الشعب لتفعيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة من أجل فحص اللاعبين في الاندية الرياضية ممن لديهم استحقاقات ومشاركات محلية مقبلة ، بالإضافة الى كافة اللاعبين في الاتحادات الرياضية الفرعية بالتعاون والتنسيق مع دائرة صحة كربلاء .[…]

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