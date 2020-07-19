وزير النقل عن إلغاء عقد تكسي بغداد: الموظفون والمركبات من الوزارة والمستثمر يتسلم 75% ارباح!!

2020/07/19 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشف وزير النقل ناصر الشبلي، الاحد، عن تفاصيل الغاء عقد تكسي بغداد، مبينا ان سلطة الطيران المدني تعاقدت مع شركة تابعة لنفس الشخص الذي يملك مشروع تكسي بغداد الذي كان فيه الموظفون والمركبات من الوزارة، فيما يتسلم المستثمر 75% من الارباح!!.

وقال الشبلي، ان "عقد تكسي بغداد جرى قبل ست سنوات حيث كان ينص على شراء 550 مركبة لصالح الوزارة على حساب المستثمر وان تاخذ الوزارة 25 من الارباح خلال الخمس سنوات الاولى".

واضاف ان "الوزارة السابقة جددت العقد بنفس الشروط رغم تحويل ملكية المركبات بشكل رسمي الى الوزارة اي ان الوزارة تمتلك الموظفين والعجلات والمستثمر لا يملك سوى الشتغيل ويحصل على 75 % ما الزم الوزارة بانهاء العقد بشكل عاجل".

واوضح ان "الوزارة لم تتعاقد مع شركة لغاية الان وما يشاع بوجود شركة ايرانية غير صحيح، الا ان سلطة الطيران المدني تعاقدت الآن مع شركة تابعة لنفس الشخص الذي يملك مشروع تكسي بغداد بالتشارك مع شخص اخر وبنفس الشروط".

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