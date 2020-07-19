وزير النقل: حكومة عبد المهدي صرفت 400 مليار دينار على نفق يبلغ طوله 36 متر

2020/07/19 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشف وزير النقل ناصر الشبلي، الاحد، عن قيام الحكومة السابقة بصرف 400 مليار دينار من اجل انشاء نفق يربط بين قضاء الفاو وميناء خور الزبير، مبينا ان ما تم انجازه من النفق هو 36 مترا فقط، بالاضافة الى اعمال دفن الارصفة.

وقال الشبلي، ان "الوزارة السابقة قامت بصرف 400 مليار دينار ضمن خطة لانشاء نفق يربط قضاء الفاو بخور الزبير، فضلا عن اعمال بسيطة مثل دفن ارصفة الميناء".

واضاف ان "ما تم انجازه من الميناء هو 36 متر من النفق على الاتجاهين دون انجاز النفق بشكل كامل وهو حاليا بحاجة الى 500 مليار اضافية".

واوضح ان "الوزارة عازمة على مناقشة اربع شركات اجنبية مشتركة من اجل تشغيل الميناء بشكل المشاركة او الاستثمار على المدى البعيد من اجل اتمام المشروع"، مبينا ان "الاستمرار في صرف الاموال الحكومية على الميناء لن يجدي نفعا".

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